بالفيديو: الانفجار “المشبوه” الذي أضاء ليل طهران.. خزان غاز أم موقع نووي؟

2020/06/26 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة شهدت العاصمة الايرانية طهران، فجر اليوم الجمعة، انفجارًا ضخمًا قرب مكان “حساس”، وبينما تداولت وسائل اعلام عديدة وقوع الانفجار قرب محطة “نووية”، أكدت وزارة الدفاع الايرانية ان الانفجار وقع في خزان غاز.عاجل: لقطات اخري للانفجار الضخم اللى وقع في طهران ، الانفجار وقع في معسكر للحرس الثوري pic.twitter.com/yhkyJboTC1 — شؤون تركية […]

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