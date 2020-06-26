بيل غيتس يحذر من خطر عدم كفاءة اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2020/06/26 | 09:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذر مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، بيل غيتس، من احتمال عدم نجاعة أي لقاح ضد فيروس كورونا يتم التوصل إليه، معتبرا أنه قد لا يكون فعالاً بما يكفي كحاجز لانتشار العدوى.وأوضح غيتس، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، أنه عند تطوير اللقاح، يسترشد المبتكرون بخاصيتين هما أن يكون اللقاح ناجعا في الوقاية من الإصابة بالمرض نفسه، وثانيهما منع انتقال العدوى من المصاب إلى أشخاص آخرين.وقال: "في الحالة الأولى ، ليس من المضمون أن يكون اللقاح مانعًا مثاليا لانتقال العدوى".وفي الوقت نفسه، أشاد مؤسس شركة مايكروسوفت بفعالية الاستجابة المناعية للجسم ضد المرض.ووفقا له، فإن المناعة المتطورة تحمي من خطر إعادة العدوى لمدة عام على الأقل.كما دعم مؤسس شركة Microsoft توقعات رئيس اختصاصي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، الذي توقع أن يكون اللقاح المضاد للفيروس التاجي جاهزا في أواخر عام 2020 الجاري أو أوائل عام 2021 المقبل.وتعتبر مؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي يديرها بيل شخصيا، ثاني أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية، التي أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع مستحقات بلاده في تمويلها بحجة عدم شفافية عملها ومحاباتها للصين عند اعدادها التقارير عن أسباب ومصادر تفشي كورونا.صندوق مؤسسة بيل وميليندا غيتس قدم لمنظمة الصحة العالمية خلال عامي 2018-2019 نحو 9.76% من ميزانية المنظمة.كما يقوم الصندوق بتمويل البحوث في مجال الأدوية واللقاحات.

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