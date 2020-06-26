2020/06/26 | 09:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في مواجهة الفصائل المسلحة.. والأخيرة تنشر عناصرها في محيط الخضراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 09:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي في مواجهة الفصائل المسلحة.. والأخيرة تنشر عناصرها في محيط الخضراء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي في مواجهة الفصائل المسلحة.. والأخيرة تنشر عناصرها في محيط الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).