بالتفاصيل.. الافراج عن مجاهدي الحشد الشعبي جنوبي بغداد

2020/06/26 | 09:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر محلية عراقية الافراج عن عدد من منتسبي الحشد الشعبي بعد ساعات من اعتقالهم جنوبي بغداد....

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