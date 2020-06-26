محافظ ايراني يطالب نظيره العراقي بفتح منافذ محافظة واسط طيلة ايام الاسبوع

2020/06/26 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ايلام قاسم دشتكي عن توطيد العلاقات التجارية مع العراق لاسيما بين محافظته وواسط العراقية.وقال دشتكي، خلال لقائه محافظ واسط محمد جميل المياحي، إن الجانبين بحثا تنمية العلاقات التجارية بين البلدين لاسيما بين محافظتي الجوار ايلام وواسط.واضاف، إن المحادثات بين الجانبين الايراني والعراقي شملت تنقّل الزائرين والتبادل التجاري وسوق جنغوله ومكافحة كورونا.[…]

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