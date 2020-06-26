الخارجية الايرانية: امريكا ليست مؤهة للحديث عن مكافحة الارهاب

2020/06/26 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان الولايات المتحدة ليست بمكانة تؤهلها للحديث عن مكافحة الارهاب واصدار القرارات بهذا الشأن.وتعليقاً على نشر التقرير السنوي عن الإرهاب من قبل النظام الأمريكي، قال موسوي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض وتدين تماما التقرير السنوي لامريكا الارهابية لانه مليء بالاكاذيب والمعايير المزدوجة للأدارة الامريكية في الموقف من الإرهاب.وأكد […]

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