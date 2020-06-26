الغثيان الإليكتروني - محمد إنفي

2020/06/26 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_إنفي لم يعد الذباب الطبيعي وحده المسبب للغثيان بسبب قَذارته وعُفونته؛ بل أصبحنا، في عصر الثورة الرقمية، أمام ذباب إليكتروني عفنه، المعنوي طبعا، يفوق عفن الذباب الحقيقي.



فإذا كان من السهل أن تتخلص من كوب لبن أو غيره سقطت فيه ذبابة، فإنه ليس من السهل أن تُخلص النقاش الفيسبوكي، مثلا، من عديمي الأخلاق والتافهين فكريا وسياسيا وثقافيا ومعرفيا وسلوكيا واجتماعيا...والذين يشكلون السواد الأعظم لما يسمى الذباب ال ......





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