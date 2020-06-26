بمناسبة الذكرى المئوية لثورة العشرين في الثلاثين من حزيران ( الطوب أحسن لو مكواري ). - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/26 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب معنى الاهزوجة هل المدفع الانكليزي أفضل من عصاي الخشبية ذات الرأس المطلي بالقار (المكوار), وقد ردد ثوار العشرين عند قنطرة الرارنجية أهزوجة (الطوب أحسن لو مكواري ) بعد أن غنموا مدفعا بريطانيا بواسطة المكوار .كانت ثورة العشرين ثورة شعبية شاركت فيها كل فئات المجتمع من عمال وفلاحين وكسبة ورجال دين ومثقفين من كل انحاء العراق من الشمال الى الجنوب.



وهي ثورة الفلاحين والبدو ضد الاقطاع حيث الصراع بينهما.



وف ......





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