#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية الحضارة على أنها معادلة رياضية على النحو التالي : الحضارة تساوي كل الثقافات المتنوّعة والممكنة مقسومة رياضياً على الصراعات والحروب.
وبذلك مع زيادة وجود الثقافات المختلفة كافة و تناقص نشوء الصراعات والحروب تزداد نسبة الحضارة و تعلو بينما تتناقص درجة الحضارة حين يتناقص وجود الثقافات المتنوّعة و تزداد الصراعات والحروب.
من هنا ، تنجح معادلة الحضارة في التعبير عن أنَّ الحضار ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفلسفة المعادلاتية و تحليل الحضارة - حسن عجمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفلسفة المعادلاتية و تحليل الحضارة - حسن عجمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).