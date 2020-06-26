الفلسفة المعادلاتية و تحليل الحضارة - حسن عجمي

2020/06/26 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_عجمي تُعرِّف الفلسفة المعادلاتية الحضارة على أنها معادلة رياضية على النحو التالي : الحضارة تساوي كل الثقافات المتنوّعة والممكنة مقسومة رياضياً على الصراعات والحروب.



وبذلك مع زيادة وجود الثقافات المختلفة كافة و تناقص نشوء الصراعات والحروب تزداد نسبة الحضارة و تعلو بينما تتناقص درجة الحضارة حين يتناقص وجود الثقافات المتنوّعة و تزداد الصراعات والحروب.



من هنا ، تنجح معادلة الحضارة في التعبير عن أنَّ الحضار ......





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