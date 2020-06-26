2020/06/26 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت العتبة الكاظمية المقدسة، اليوم الجمعة، إصابة منتسبيها بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية المقدسة تنفي اصابة منتسبيها بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الكاظمية المقدسة تنفي اصابة منتسبيها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).