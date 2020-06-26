قانوني: الاقتراض الخارجي سيكبل البلد قيود على المدى البعيد

2020/06/26 | 09:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، أن الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي يحمل جنبة سياسية مغل...

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