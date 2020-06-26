محافظ واسط: ذي قار استولت على حصتنا من الاوكسجين

2020/06/26 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة واسط عن عدم استلام محافظة واسط حصة الأوكسجين التي من المقرر استلامها مناصفة مع محافظة ذي قار والتي كان يفترض أن تصل لمستشفى الزهراء بواسط بعد فجر اليوم كون ما متوفر لدى المحافظة لا يكفي لنصف نهار، وفق قولها.واتهم المحافظ محمد المياحي في بيان محافظة ذي قار بعدم الموافقة […]

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