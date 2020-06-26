صدمة في الوسط الفني: حساب مجهول “يفضح” جليلة المغربية وينشر صور “خاصة”.. ماقصة رجل الاعمال العراقي؟

2020/06/26 | 10:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشر أحد الحسابات المُختصة بفضائح المشاهير، صوراً فاضحة للفنانة المغربية جليلة، كشفت عن ماضيها “الأسود” قبل أن تُصبح فنانة مشهورة.وظهرت جليلة في الصور، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتكشف جزءاً حساساً من صدرها، وادعت الصفحة أن جليلة كانت ترسل هذه الصور للعملاء مقابل المال.الفنانة القديرة جليلة ايام الرخص يوم كانت […]

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