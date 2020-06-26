الصحة النيابية تعلن موعد تصنيع علاج عراقي لـ”كورونا”

2020/06/26 | 10:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الجمعة، موعد تصنيع علاج عراقي لفيروس كورونا المستجد مماثل للعلاج الروسي.وقال عضو اللجنة، سلمان الغريباوي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الاسبوع المقبل سيتم تصنيع علاج عراقي مماثل للعلاج الروسي يساعد على تقليل حجم الاصابات بفيروس كورونا يتم تصنيعه في اقليم كردستان”.وأضاف الغريباوي، أن “الحظر الامني […]

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