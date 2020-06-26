الصحة النيابية تعلن موعد تصنيع علاج عراقي لكورونا مماثل للعلاج الروسي

2020/06/26 | 10:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الجمعة، موعد تصنيع علاج عراقي لفيروس كورونا المستجد مماثل للعلاج الروسي.وقال عضو اللجنة، سلمان الغريباوي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الاسبوع المقبل سيتم تصنيع علاج عراقي مماثل للعلاج الروسي يساعد على تقليل حجم الاصابات بفيروس كورونا يتم تصنيعه في اقليم كردستان".وأضاف الغريباوي، أن "الحظر الامني وتقييد حركة المواطنين غير صحيح، وعلى الحكومة العراقية ايجاد البدائل وتوفير المستلزمات الصحية الضرورية ( الاوكسجين ، الكمامات والمعقمات والاجهزة الطبية )"، محملاً وزارة الصحة "المسؤولية الكاملة في تزايد نسبة الاصابات".وأوضح، ان "المستشفيات العراقية تفتقر الى أبسط الخدمات الضرورية واغلبها متهالكة ولا تصلح للعمل الصحي"، مؤكداً ان "الفساد الاداري وهدر الاموال الطائلة في الحكومات السابقة وعدم التخطيط الاستراتيجي لبناء مستشفيات صحية ذات مواصفات عالمية، السبب الرئيسي في وصول العراق الى هذه المرحلة المأساوية التي نعيشها اليوم مع شديد الاسف".

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