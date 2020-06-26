محافظ الأنبار: تشكيل لجان للتحقيق في المعاملات التقاعدية

2020/06/26 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الأنبار علي فرحان، اليوم الجمعة، تشكيل لجان للتحقيق في المعاملات التقاعدية.

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