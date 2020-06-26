نائب يكشف عن تخصيص 570 مليار دينار لشركة أدوية ترتبط بأحد الأحزاب

2020/06/26 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

كشف النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد عبد الله الجبوري، الجمعة (26 حزيران 2020)، عن تخصيص 570 ...





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