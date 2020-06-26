محافظة جنوبية تسجل 47 درجة مئوية.. توقعات الطقس ليوم الجمعة

2020/06/26 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس لليوم الجمعة.

وذكرت ...





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