2020/06/26 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصلاق سراح 13 شخصا اعتقلوا امس بورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصلاق سراح 13 شخصا اعتقلوا امس بورشة لصناعة الصواريخ جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).