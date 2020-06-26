2020/06/26 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى ستفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 10:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى ستفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى ستفرض حظرا شاملا للتجوال لمدة اسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).