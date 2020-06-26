2020/06/26 | 10:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أسفر قصف جوي استهدف مصيف “كونه ماسي” في محافظة السليمانية عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلن قائممقام قضاء “شاربازير” عن بدء التحقيق، وأن القصف نفذته طائرات.وقال قائممقام قضاء شاربازير، شاهو عثمان، في تصريحات صحفية، إن “طائرة قامت بقصف مصيف كونه ماسي، وأدى القصف إلى سقوط قتلى وجرحى”.من جانبها، طالبت كتلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: لحظة سقوط صاروخ تركي بقصف جوي لمدينة سياحية بالسليمانية أسفر عن سقوط ضحايا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: لحظة سقوط صاروخ تركي بقصف جوي لمدينة سياحية بالسليمانية أسفر عن سقوط ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).