التميمي: قانون الاقتراض سيبقى ساريا ولايلغى الا بواحد اخر

2020/06/26 | 10:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون الاقتراض سيبقى ساريا ولن يلغى الا بقانون جديد يشرع داخل البرلمان، لافتا الى ان القانون حدد السقف الاعلى للاقتراض لكنه سيكبل البلد بمبالغ على مدى سنوات.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الاخيرة سيبقى ساريا ولا يمكن الغائه […]

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