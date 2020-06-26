القدو: سنعاني مع نهاية العام الجاري من عجز مالي يصل الى 40 تريليون دينار

2020/06/26 | 10:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو، ان العراق سيعاني من عجزا في الموازنة مع نهاية العام الجاري ليصل الى 40 تريليون دينار، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة السيطرة على الواردات غير النفطية كالمنافذ والضرائب والجباية لتقليل العجز الى الحدود الطبيعية.وقال القدو لـ /المعلومة/، ان “هناك توقعات بقيام الحكومة بتقديم الموازنة […]

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