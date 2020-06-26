نائب يكشف عن وجود صفقة ادوية تديرها هيئة اقتصادية تابعة لاحد اللحزاب

2020/06/26 | 10:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب احمد عبد الله الجبوري، الجمعة، عن وجود صفقة ادوية تديرها هيئة اقتصادية تابعة لاحد اللحزاب، فيما اكد ان مخازن وزارة الصحة خاوية من الادوية.وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر، إن “في زمن كورونا يخصصون 570 مليار دينار لشركة كيماديا للادوية لتقوم بالتعاقد مع ٤ مكاتب تديرها هيئة اقتصادية لأحد الاحزاب النافذة”.[…]

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