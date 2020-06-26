الفتح: المفاوض يجب ان يعطي الأولوية لاخراج القوات الأميركية من العراق

2020/06/26 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، على ضرورة الزام المفاوض العراقي باعطاء الأولوية في مفاوضاته مع واشنطن على اخراج القوات الأميركية من العراق تلبية لقرار الشعب الرافض للوجود الأجنبي على أراضيه.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “مستقبل العلاقة مابين العراق والولايات المتحدة سيحدد من خلال المفاوضات مابين بغداد وواشنطن، مع التأكيد على […]

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