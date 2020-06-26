الباوي: مجلس الوزراء استغل كورونا لضخ المزيد من الاموال الى كردستان

2020/06/26 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان مجلس الوزراء استغل جائحة كورونا من اجل منح اقليم كردستان مزيدا من الاموال، لافتا الى ان الحكومة اعادت نفس خطأ سابقتها لكن بحجة كورونا.وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “قيام مجلس الوزراء باحتساب ازمة كورونا ازمة اتحادية ليس سوى نافذة جديدة لضخ المزيد من الاموال الى حكومة […]

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