استنكار واسع لاعتقال منتسبي الحشد الشعبي المقاوم

2020/06/26 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت مجموعة هاشتاغات تختص باعتقال منتسبي الحشد الشعبي ثم اطلاق سراحهم من قبل قوات مكافحة الارهاب بقية هاشتاغات العراق اليوم ووصلت الترند في هذا البل...

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