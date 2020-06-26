مراسل العالم يكشف تفاصيل أحداث الليلة الماضية في بغداد

2020/06/26 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مراسل قناة العالم في العراق أنه تم حل التوتر الأمني بين فصيل في الحشد الشعبي في بغداد و جهاز مكافحة الارهاب بوساطة سياسية،...

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