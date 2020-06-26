2020/06/26 | 10:44 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل إقليم كوردستان لغاية الآن 149 حالة وفاة و4,874 إصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة مدير إحدى محطات الكهرباء بفيروس كورونا في كوردستان) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة مدير إحدى محطات الكهرباء بفيروس كورونا في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).