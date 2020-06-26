تشيلسي يهزم السيتي ويهدي ليفربول لقب البريميرليغ

2020/06/26 | 10:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أهدى تشيلسي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز رسميًا لليفربول، وذلك بعد تغلبه على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 مساء اليوم الخميس، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنكليزية لندن، ضمن منافسات الجولة 31 من البريميرليغ.وتقدم البلوز عن طريق كريستيان بوليستيش في الدقيقة 36، بينما أدرك كيفين دي بروين التعادل لمانشستر سيتي […]

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