2020/06/26 | 10:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البصرة لـ حچي_com هذه اسباب عدم افتتاح المستشفى التركي للان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة لـ حچي_com هذه اسباب عدم افتتاح المستشفى التركي للان) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة لـ حچي_com هذه اسباب عدم افتتاح المستشفى التركي للان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).