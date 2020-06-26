المالية النيابية: العراق يعاني من “طرفي فساد” التهما خيراته على مدار سنوات

2020/06/26 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الجمعة، بان العراق يعاني من طرفي فساد التهما خيراته على مدار سنوات طويلة.وقال كوجر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفساد في العراق كبير ومتنوع واخذا ابعاد كبير في السنوات الماضية لكن طرفي الاكثر خطورة هما في الحكومات المحلية والوزارات باعتبارهما ياخذن جزء كبير من ميزانية […]

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