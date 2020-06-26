ارتفاع مخيف.. 76 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يومين

2020/06/26 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال اليومين الماضيين بصورة "مخيفة&quo...





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