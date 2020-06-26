أرقام “صادمة” عن المنافذ: الرسوم “الضائعة” تفوق المستحصلة بـ6 مرات.. و5 أسباب قد تكون “الأشباح” التي قصدها الكاظمي!

2020/06/26 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي ماوصفه بنموذج آخر على الفساد وهدر الموارد، مبينا ارقامًا “صادمة” عن الرسوم الضائعة نسبة إلى المستحصلة.وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “نموذجا آخرا على الفساد وهدر الموارد بلغت الاعتمادات والحوالات المصرفية للاشهر الاربعة من هذه السنة ١٣ مليار دولار، فيما بلغت الرسوم الكمركية […]

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