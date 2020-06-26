بسبب لايك .. إليسا غير مرحب بها في المغرب

2020/06/26 | 11:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر ناشطون مغاربة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”عن غضبهم على المغنية اللبنانية “إليسا”، بعد إعجابها، الثلاثاء، بخريطة تضم الدول العربية وتظهر خريطة المغرب مبتورة من صحرائه.وتصدر هاشتاغ “إليسا غير مرحب بها في المغرب” قائمة الأكثر تداولا بموقع “تويتر” في المغرب، وذلك تعبيرا من النشطاء عن رفضهم لإعجاب المغنية “إليسا” بصورة تضم خريطة المغرب مبتورة من […]

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