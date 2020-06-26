خبير أمني مقرب من المشهد يكشف مصير عملية “فجر الدورة”: هل انتهت القصة.. وماحقيقة إطلاق سراح الـ13 عنصرًا؟

2020/06/26 | 11:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الخبير الامني هشام الهاشمي، والمقرب من دائرة صنع القرار في الحكومة العراقية، إن المعتقلين من عناصر حزب الله بعملية نفذتها قوة من جهاز مكافحة الارهاب لم يطلق سراحهم حتى الان، مشيرًا إلى أن القضية اصبحت بيد القاضي.وقال الهاشمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “الى هذه الساعة لم يطلق سراح […]

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