2020/06/26 | 11:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد النائب عن حركة المستقبل الكردستانية النيابية سركوت شمس الدين ان حل حكومة الاقليم اصبح واجبا ومطلبا شعبيا.وقال شمس الدين لـ/لمعلومة/، ان “مطلب حل حكومة الاقليم اصبح طلب رئيسي ومهم في ظل فشلها وفسادها الرهيب ولم تستطع ان تكون حكومة اصلاحات تخدم مصالح شعبها”.واشار الى ان “حل البرلمان والحكومة اصبح مطلب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب كردي: حل حكومة الاقليم والبرلمان هو مطلب كل الشعب الكردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).