(صور) متحدّث إسرائيلي يُشعل مواقع التواصل بين المصريين.. والسبب تهنئة “صلاح”

2020/06/26 | 11:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنّأ المتحدث الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي “أفيخاي أدرعي” لاعب كرة القدم المصري “محمد صلاح” بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه «ليفربول».وقال “أدرعي” عبر صفحته الرسميّة في فيسبوك صباح اليوم الجمعة: «#محمد_صلاح‬⁩ هو أول…

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