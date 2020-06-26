ممثّل لبناني يأكل من القمامة – فيديو

2020/06/26 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للممثّل ميشال أبو سليمان، ظهر فيه وهو يأكل من القمامة، تجسيداً للوضع الذي وصل اليه المواطن اللبناني.وتوجّه أبو سليمان الى المواطنين قائلاً: “هل تتساءلون إن كان ميشال أبو سليمان يأكل من القمامة؟ نعم، يجب أن نتعوّد على الأكمل من القمامة فاذا لم ننزل الى الثورة للمطالبة بحقوقنا سنأكل […]

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