أنباء صادمة عن الفنانة رجاء الجداوي

2020/06/26 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء صادمة عن الحالة الصحية للفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بعد دخولها غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية للعلاج من فيروس “كورونا” المستجد.وأفادت الأنباء المنسوبة لمصادر طبية بالمستشفى بتدهور صحة رجاء الجداوي وفقدان وعيها داخل العناية المركزة، لكن ابنتها أميرة نفت كل هذه الأخبار، بحسب موقع “إي تي […]

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