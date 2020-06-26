2020/06/26 | 11:15 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة مقربة من الحرس الثوري تنفي اعتقال إيراني بين قادة "حزب الله" العراقي ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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