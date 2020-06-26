عزل برلماني عراقي في مستشفى حمزة في الاردن

2020/06/26 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخضعت الحكومة الأردنية، الخميس، عضوا في البرلمان العراقي، للعزل في مستشفى الأمير حمزة، وسط العاصمة عمّان.وقالت مصادر إنه تبيّن إصابة البرلماني العراقي، خميس المحلاوي، بفيروس كورونا، ما تطلب نقله إلى مستشفى الأمير حمزة، وإدخاله إلى قسم العزل الصحي.وأضافت المصادر، أنه فُرضت إجراءات مشددة على العماره السكنية التي يقطن فيها النائب، في عمّان

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