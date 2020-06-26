تفاصيل جديدة عن مصير عناصر كتائب حزب الله المعتقلين في بغداد

2020/06/26 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني عراقي، الجمعة، تفاصيل ما اعقب عملية مداهمة مقر تابع لكتائب حزب الله في بغداد بعد ضبط ورشة صواريخ واعتقال عناصر تابعة للفصيل الشيعي المقرب من إيران.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة لإسمه لحساسية المعلومات في حديث لوكالة شفق نيوز، "بعد أن جرى تسليم المعتقلين لقيادة العمليات المشتركة توجهت قوة من الحشد الشعبي وعناصر من الكتائب الى المنطقة الخضراء، ودخلت مقراً قديماً لجهاز مكافحة الإرهاب من دون احتكاك، بعد أن جرت مشادات كلامية مع حرس المقر".

واضاف المصدر وهو ضابط عراقي، أن تلك العناصر بقت منتشرة ضمن منطقة الجادرية ومحيط الخضراء، للضغط على إطلاق سراح المعتقلين، منوها "بعد مفاوضات قادها ابو زينب اللامي مسؤول امن الحشد، تم استلام المعتقلين، وهم متواجدون حالياً في مبنى مديرية امن الحشد في منطقة القناة شرقي بغداد، بإنتظار قرار قاضي التحقيق الخاص“.

وداهمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، مقراً تابعاً لكتائب حزب الله واعتقلت عدداً من عناصره.

وتعد العملية الأولى من نوعها التي تمت حسب اوامر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن تم ضبط (ورشة) لصناعة الصواريخ في المقر ضمن منطقة البوعيثة التابعة للدورة جنوبي بغداد.

وبين أن القوة اعتقلت ١٣ شخصاً خلال المداهمة ينتمون لكتائب حزب الله.

ويتهم مسؤولون امريكيون كتائب حزب الله المدعمومة من طهران بإطلاق صواريخ على قواعد تستضيف القوات الأمريكية ومنشآت أخرى في العراق.

ويأتي ذلك عقب هجمات صاروخية بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد ومواقع عسكرية أمريكية أخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

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