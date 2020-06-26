المالكي يعلق حول حادثة اعتقال عناصر من الحشد الشعبي في بغداد

2020/06/26 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، على حادث اعتقال عناصر من الحشد الشعبي تابعين لكتائب حزب الله من قبل جهاز مكافحة الارهاب.وقال المالكي في تغريدة على حسابه في تويتر: “الحشد الشعبي قائد النصر وعنوان لقوة الشعب والدولة وعلينا احترامه وحفظ هيبته ولا يجوز الاعتداء عليه او الانتقاص منه والدولة دولتنا وقوات […]

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