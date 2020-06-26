مشاريع الطرق .. استثمارات مؤجلة

2020/06/26 | 11:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العديد من مشاريع البنى التحتية لم تلق الاهتمام المطلوب من عدة عقود، ولعل مشاريع إنشاء شبكة طرق تتناسب مع التوسع العمراني واستحداث المدن

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