المالية النيابية: العراق يعاني من “طرفي فساد” التهما خيراته على مدار سنوات

2020/06/26 | 11:23 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الجمعة، بان العراق يعاني من طرفي فساد التهما خيراته...

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