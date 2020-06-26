خانقين..29 إصابة بكورونا بينها 6 حالات بصفوف الكوادر الصحية

2020/06/26 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلنت ادارة مستشفى خانقين، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في القضاء، وعدد حالات الاصابة بالفيروس المستجد.وقال مدير مستشفى خانقين العام، آزاد محمد الدلوي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "منذ ظهور فيروس كورونا ولحد الان، تم اجراء 645 فحصا للحالات المشتبه باصابتها بالفيروس، منها 182 فحصا من نوع (P.C.R) و463 فحصا سريعاً".واضاف الدلوي، ان "عدد حالات الاصابة في قضاء خانقين بلغت 19 حالة اصابة بفيروس كورونا، 13 منها لمواطنين، و6 حالات اصابة لمنتسبين من الكوادر الصحية".

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