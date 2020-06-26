أبو مازن: مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية!

2020/06/26 | 11:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد عضو مجلس النواب، احمد عبدالله الجبوري، اليوم الجمعة، أن مخازن وزارة الصحة والبيئة خاوية على عروشها من الأدوية، كاشفاً عن وجود صفقة ادوية تديرها هيئة اقتصادية تابعة لاحد الاحزاب.وقال الجبوري، في تغريدة له على تويتر، إنه "في زمن كورونا يخصصون 570 مليار دينار لشركة كيماديا للادوية لتقوم بالتعاقد مع ٤ مكاتب تديرها هيئة اقتصادية لأحد الاحزاب النافذة".وأضاف، أن "مخازن وزارة الصحة خاوية على عروشها من الأدوية"، منتقداً بالقول: "ويحدثونك عن سبب تفشي الوباء في البلاد".

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