2020/06/26 | 11:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصحاب افران في البصرة يطالبون بتمديد عملهم لـ 10 ليلا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/26 | 11:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصحاب افران في البصرة يطالبون بتمديد عملهم لـ 10 ليلا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصحاب افران في البصرة يطالبون بتمديد عملهم لـ 10 ليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).