نائب: يجب الزام المفاوض العراقي بأولوية اخراج القوات الامريكية من البلاد

2020/06/26 | 11:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي، على ضرورة الزام المفاوض العراقي باعطاء الأولوية في مفاوضاته مع واشنطن على اخراج القوات الامريكية من العراق تلبية لقرار الشعب الرافض للوجود الأجنبي على أراضيه.وقال الفتلاوي في تصريح، ان “مستقبل العلاقة ما بين العراق والولايات المتحدة سيحدد من خلال المفاوضات مابين بغداد وواشنطن، مع التأكيد على ضرورة […]

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